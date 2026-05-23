-Acidente que matou estudante em Alexânia (1.3413762)\nO motorista Ivan Rodrigues Cardoso, que dirigia o carro envolvido em acidente que matou a estudante de direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, foi filmado com um copo de cerveja momentos antes da batida. O vídeo é uma selfie feita pela própria vítima. A gravação foi encaminhada pela delegada responsável pelo caso, Silzane Bicalho, ao POPULAR (veja vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Ivan Rodrigues neste sábado (23), às 13h30, por telefone, para que pudesse se manifestar sobre o caso, mas não obteve resposta. Anteriormente, a advogada Luiza Barreto enviou uma nota para a reportagem. Nela, afirma que as informações divulgadas não refletem a "dinâmica dos fatos".\n"Trata-se, em tese, de um acidente automobilístico, cuja apuração ainda se encontra em fase inicial de investigação pelas autoridades competentes. Nesse contexto, é precipitado atribuir ao caso a natureza de feminicídio antes da conclusão dos procedimentos investigativos e da análise técnica de todos os elementos constantes nos autos", destaca (veja a íntegra da nota ao final desta reportagem).