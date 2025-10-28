O autônomo Thyago Rodrigo Silva Moreira, de 25 anos, foi indiciado pela morte do entregador Carlos Willian Rodrigues Martins, da mesma idade, em um acidente ocorrido na noite de 14 de setembro, na Avenida Cesar Lattes, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. O caso repercutiu nas redes sociais na época por causa das imagens da motocicleta da vítima em chamas após colidir contra um poste. Com base em imagens de câmera de segurança, a Polícia Civil concluiu que Thyago agiu intencionalmente ao manobrar em direção a Carlos Willian, fazendo-o perder o controle da direção e bater violentamente na estrutura de iluminação pública.\nO inquérito, entretanto, não detalha qual a motivação para o autônomo querer fazer o movimento de fechar a moto, mas diz que houve uma “suposta discussão ou animosidade” em um ponto da Avenida Domiciano Peixoto, a 550 metros do ponto de colisão, na César Lattes. Vídeos que constam no inquérito e a que O POPULAR teve acesso mostram o momento em que Thyago para o carro no meio da pista na Domiciano, deixa a moto passar e em seguida começa a acelerar, chegando a ficar muito próximo de Carlos Willian ao virar na César Lattes. Então, alcança uma velocidade elevada ao atingi-lo 400 metros após entrarem na avenida. O autônomo fugiu em seguida, em alta velocidade.