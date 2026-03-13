-Vídeo: moto (1.3385487)\nO motorista de um ônibus da linha 909, que atende a região metropolitana de Goiânia, parou o veículo para permitir que uma motocicleta fosse transportada dentro do coletivo, entre os bancos dos passageiros. O caso, registrado em vídeo por quem estava no local, aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), a cerca de 10 minutos de distância do Terminal Bandeiras. Conforme apurado pela TV Anhanguera, a moto pertencia ao próprio motorista do ônibus.\nNo vídeo, é possível notar que o motorista enfrentou dificuldade para conseguir colocar a moto dentro do ônibus, além do desconforto dos passageiros com a cena incomum. Uma mulher chega a comentar: “A moto pagou passagem, moço?”.\nFilho de diretora da Câmara de Rianápolis morre aos 4 anos\nAdolescente é esfaqueada dentro de ônibus escolar