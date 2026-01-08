Um motorista morreu após um acidente envolvendo dois veículos na GO-515, na zona rural de Goiatuba, região sul de Goiás, na noite de terça-feira (7). O caso ocorreu nas proximidades da região conhecida como Sem Terra. As informações são do Corpo de Bombeiros.\nSegundo a corporação, no local foram encontrados dois veículos fora da pista: uma Toyota Hilux e um Volkswagen Gol. Ainda de acordo com os bombeiros, a Hilux colidiu na traseira do Gol, e ambos saíram da rodovia.\nAo POPULAR, o Batalhão de Policiamento Rodoviário de Goiatuba informou que, segundo os vestígios, o Gol parou repentinamente na pista e teve a traseira atingida pela caminhonete que seguia no mesmo sentido.\nMorte de recepcionista em acidente gera comoção: 'Inspirador'\nMãe e bebê morrem em acidente na GO-164\nMorre segunda vítima de acidente na GO-507