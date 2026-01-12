Veículo saiu da pista e bateu contra um poste no canteiro central da rodovia (Reprodução/Instagram Samu de Bela Vista de Goiás)\nUm motorista, de 50 anos, morreu após bater o carro contra um poste na GO-020, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, o veículo saiu da pista. A vítima morreu no local.\nO acidente ocorreu na manhã deste sábado (10), por volta das 11h, no km 32, sentido Bela Vista/Goiânia. A vítima, identificada como Carlos José Bueno Pereira, não estava presa às ferragens.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com a ajuda do Samu de Goiânia, Samu de Senador Canedo e Corpo de Bombeiros Militar de Bela Vista.\nJovem e adolescente morrem após acidente entre carros na BR-020, entre Goiás e Bahia