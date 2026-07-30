-VÍDEO: Acidente na BR-040 (1.3439380)\nUm homem morreu após bater a caminhonete que dirigia na traseira de uma carreta na BR-040, em Luziânia. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, a colisão ocorreu por volta das 5h15, em um trecho da rodovia que liga o Distrito Federal ao município goiano de Luziânia.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para esclarecer a dinâmica do acidente, mas a corporação ainda não tem as informações completas do acidente e que aguarda o laudo do sinistro ficar pronto.\nSegundo relato do caminhoneiro envolvido no acidente, ele havia saído de um posto de combustíveis e acessava a rodovia quando a caminhonete, que seguia no sentido Brasília–Luziânia, atingiu a traseira da carreta.