Corsa envolvido no acidente ficou destruído e o motorista do carro, de 19 anos, morreu. (Reprodução/PRF-GO)\nUm motorista de 19 anos morreu após uma batida frontal entre um carro e um caminhão na BR-153, em Jaraguá, no centro goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), o caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25). Uma imagem divulgada pela corporação mostra que o carro no qual o jovem estava, que era um Corsa, ficou destruído (veja acima).\nA identidade do condutor e a dinâmica do acidente não foram divulgadas. Segundo os bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens do carro.\nConforme a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a BR-153, o motorista do caminhão não se feriu. Outras duas pessoas envolvidas na batida também saíram ilesas.\nEm nota enviada ao POPULAR, a concessionária informou ainda que foi preciso interditar totalmente a rodovia, a fim de prestar atendimento. Porém, neste momento, a pista já está liberada (leia a nota completa ao final da matéria).