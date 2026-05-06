Um motorista morreu após um caminhão sair da pista e cair da Ponte Ribeirão dos Ferros, na BR-364, em Mineiros, na região sudoeste do estado. O acidente aconteceu na segunda-feira (4) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram acionadas para atender a ocorrência e a morte foi confirmada ainda no local, e o corpo precisou ser retirado com o auxílio de um caminhão munck.\nA vítima foi identificada como Thiago de Melo Lima, de 35 anos. Ao POPULAR, a equipe dos Bombeiros conta que ao chegar no local, encontrou profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já prestavam apoio. No entanto, os socorristas não conseguiam acessar a vítima devido à posição e às condições em que o veículo ficou após a queda.\nOs bombeiros realizaram a descida até o ponto onde o caminhão caiu e iniciaram o trabalho de desencarceramento da cabine, que estava completamente destruída, segundo a corporação.