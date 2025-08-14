Um motorista morreu carbonizado após carreta em que ele estava pegar fogo em batida na BR-153, no km 134, em Estrela do Norte, no norte goiano, na manhã desta quinta-feira (14), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trecho da pista, que havia sido bloqueado durante a ocorrência, já foi liberado, conforme a PRF.\nSegundo a corporação, o acidente envolveu dois caminhões, que bateram de frente, e um carro. De acordo com a PRF, os motoristas dos outros dois veículos tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.\nPor não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar sobre o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem.\nPassageira de moto morre após ser atropelada e arrastada por carro de luxo em avenida de Goiânia; vídeo