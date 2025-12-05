Motorista perdeu o controle da direção e morreu preso às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma carreta carregada com milho tombou na GO-174, entre Rio Verde e Montividiu, na região sudoeste de Goiás, e o motorista morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4) após o motorista perder o controle da direção.\nNas imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, é possível ver a carreta tombada às margens da rodovia e a carga de milho espalhada pela vegetação. A identidade do motorista não foi divulgada.\nVídeo mostra acidente que matou dois funcionários da Comurg\nMotociclista escapa por um triz de ser esmagado por ônibus escolar; vídeo\nAcidente na ponte do Rio Verdinho deixa seis pessoas feridas e duas desaparecidas em Serranópolis, dizem bombeiros