-Vídeo (1.3454420)\nUm motorista de 50 anos morreu após o carro em que ele estava bater de frente com uma carreta e pegar fogo na GO-020, em Goiânia. Um vídeo mostra quando populares tentam apagar o fogo e resgatar o motorista do carro antes da chegada dos bombeiros (assista acima). De acordo com o advogado Victor Rodrigo, que fez as imagens com um drone, o acidente aconteceu por volta das 22h de quarta-feira (9).\nEu moro no condomínio ao lado. Ouvi um barulho muito forte da batida. Imaginei que era na rodovia e mandei o drone", contou o advogado.\nÔnibus com ao menos 42 passageiros perde o freio e bate contra galpão em Goiânia\nServidora pública morre após acidente com moto aquática no Lago Corumbá 3\nIdoso morre atropelado por caminhão que dava ré; vídeo\nO acidente aconteceu em um trecho em obras de recuperação de asfalto. O gestor de Tecnologia da Informação Diego Oliva, estava no local e foi um dos populares que tentaram apagar o fogo e retirar o motorista do carro. Ele contou que, apesar dos esforços para salvar o homem, ele morreu.