O motorista José Célio Dias da Silva, de 54 anos, morreu após ser atropelado e arrastado pelo próprio caminhão na comunidade de São Domingos, na zona rural de Catalão, no sudeste de Goiás. O acidente aconteceu enquanto a vítima realizava o transporte de uma carga de calcário em uma fazenda próxima à estrada. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o caminhão subia um trecho de serra muito íngreme e, quase no final da subida, o veículo perdeu força e o motor apagou. O caminhão começou a descer de ré, mas o motorista conseguiu frear e conter o veículo momentaneamente.\nEm seguida, José Célio desceu da cabine para acionar o sistema de travamento das rodas. Nesse momento, o veículo voltou a se movimentar, atropelou o motorista e o arrastou por cerca de três metros. Ele morreu no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, e o corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML). Inicialmente, o caso foi registrado como acidente de trabalho.