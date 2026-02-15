-Motorista morre esmagado em Goiás (1.3374652)\nUm motorista morreu após ter o carro esmagado por uma carreta carregada de soja na BR-452, no km 15, próximo ao trevo de acesso a Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano (veja vídeo acima). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu depois que o caminhoneiro, de 43 anos, tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido, na manhã deste domingo (15).\nDe acordo com a PRF, quando ele percebeu que poderia bater de frente com outro veículo que seguia no sentido contrário, retornou bruscamente para sua pista. A manobra fez com que o último eixo da carreta se desestabilizasse e provocasse o tombamento sobre um Fiat Strada que estava parado no acostamento.\nComo o nome do caminhoneiro não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu contato com ele para se posicionar sobre o caso.