O motorista de um carro de passeio morreu após a batida frontal contra o caminhão (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm homem de 59 anos morreu em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na manhã desta terça-feira (26), na GO-139, entre Caldas Novas e Cristianópolis, no Sudeste de Goiás. A colisão fez com que o veículo da vítima capotasse na lateral da pista, enquanto o caminhão foi parar no canteiro central da via. Uma mulher de 44 anos também ficou ferida, mas sem gravidade.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que, apesar do impacto da batida, o condutor do caminhão não se feriu.\n"Ao chegarmos, o caminhão estava em uma vala que divide a pista duplicada, com o motorista ileso e já fora do veículo. O carro de passeio estava no lado oposto da via, à esquerda, tombado, com uma vítima presa no interior", descreveu a corporação.