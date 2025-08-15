Carro e caminhonete envolvidos em acidente na GO-230 (Divulgação/Bombeiros de Goianésia)\nUm motorista de 71 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na GO-230, entre Goianésia e Cirilândia, na região Central de Goiás. De acordo com o 18º Batalhão Bombeiro Militar de Goianésia, ele teve politraumatismo. O motorista e passageiro da caminhonete não ficaram feridos.\nAo POPULAR, uma sobrinha-neta de Noel Ferreira da Silva disse que ele era de Jaraguá e tinha uma chácara perto de Goianésia. "Tinha ela [chácara] há um tempo, era o sonho dele, passava mais tempo nela que na cidade", contou.\nEle era uma pessoa muito prestativa, muito de bem com a vida, muito brincalhão, nunca vi ele um dia sequer de mau humor. Não tinha tempo ruim para ele! Muito amoroso com todos!", afirmou a sobrinha-neta.