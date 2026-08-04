Motoristas notificados pelo Detran Goiás podem seguir ao volante durante a análise do recurso; veja regras, prazos e riscos (Divulgação/Detran-RJ)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) divulgou na última semana a relação de motoristas que estão com processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado.\nNessa situação muitos motoristas ficam em dúvida se podem ou não podem dirigir enquanto recorrem do processo administrativo de suspensão da CNH. O POPULAR responde essa e outras dúvidas. Se liga!\nMotorista pode dirigir enquanto recorre da suspensão da CNH?\nSim! O motorista que foi notificado pode continuar dirigindo durante todo o trâmite do recurso do processo administrativo, desde que este seja apresentado dentro do prazo legal estabelecido pelo Detran.