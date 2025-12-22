Ronaldo Mesquita de Paula, de 47 anos, morre após sofrer acidente em ponte de Castelândia (Arquivo pessoal / Maria Mesquita | Reprodução / TV Anhanguera)\nO motorista por aplicativo, Ronaldo Mesquita de Paula, de 47 anos, morreu após sofrer um acidente em uma ponte de Castelândia, no sudoeste do estado. Ao POPULAR, a filha dele, Maria Eduarda Mesquita disse que ele estava desaparecido desde sexta-feira (19), após sair para buscar a filha em uma fazenda.\nO corpo foi encontrado na noite deste sábado (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma vítima encarcerada dentro do veículo, que capotou e estava embaixo da ponte.\nOs militares tiveram dificuldade para acessar o local e precisaram retirar o veículo por meio de um guincho (Munck), para que só assim pudesse ser realizado o desencarceramento do corpo, que ficou preso às ferragens. Após o trabalho, o Instituto Médico Legal (IML) conseguiu realizar o transporte do corpo.