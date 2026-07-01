-Vídeo (1.3428036)\nMotorista suspeito de atropelar dois servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi solto pela justiça sem pagar fiança. Segundo divulgação da companhia, uma das servidoras, identificada como Aparecida Alves da Silva, não resistiu aos ferimentos e faleceu.\nO acidente, que aconteceu na madrugada de sábado (27), no Parque Santa Rita, em Goiânia, foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que o carro perde o controle e atinge os trabalhadores, que realizavam serviços de manutenção (assista acima).\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, o motorista identificado como Gabriel Alves Conceição foi preso em flagrante e confessou que estava bêbado. O documento da audiência de custódia divulgado pela TV Anhanguera informa que Gabriel confessou que tomou quatro latinhas de cerveja e doses de pinga.