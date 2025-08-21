-ACIDENTE ANÁPOLIS (1.3302718)\nO motorista que atropelou o atleta Emanuel Fernandes Lima, conhecido como Emanuel Maratonista, tinha saído de uma boate em Anápolis e dirigiu pela contramão, segundo o delegado Manoel Vanderic. O suspeito confessou que tinha consumido bebida alcóolica e foi indiciado, preliminarmente, por tentativa de homicídio doloso. Emanuel está internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nEle chegou nesse local já bebendo. Filmagem mostra ele saindo duas vezes com dois copos de cerveja diferentes e ele vai embora em direção ao local da colisão. Depois da colisão ele joga o copo fora. Infelizmente ele não foi submetido ao teste de bafômetro no local, mas ele foi ouvido na delegacia e confessou a ingestão de bebida alcoólica”, explicou o delegado.