Lucas Santiago Batista Moreira, de 24 anos, preso por causar o engavetamento com seis veículos no Jardim América, em Goiânia, que deixou um homem morto e ao menos cinco feridos, já vinha praticando crimes desde a sexta-feira (24), segundo a delegada Ana Elisa Gomes, da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). Ela afirmou que o motorista espancou a companheira, de 19 anos, que estava com ele desde o início do feriado, e a manteve em cárcere privado antes de provocar o acidente.
Ainda conforme a delegada, o caso não se trata apenas de um acidente de trânsito, mas de uma escalada de violência iniciada após o uso de entorpecentes em um hotel em Rio Quente.