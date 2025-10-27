Lucas San Thiago Bastista Moreira, de 24 anos , responsável pelo acidente de engavetamento que envolveu seis veículos no último domingo(26) , no Jardim América — sendo quatro carros e duas motocicletas —, já possui duas outras passagens pela polícia, incluindo uma por crime de trânsito e outra por porte de drogas. Uma pessoa morreu.\nMoreira foi autuado e está sendo investigado por violência doméstica, cárcere privado, injúria, ameaças, homicídio e lesão corporal, tanto no trânsito quanto contra a vítima. Ele também responderá por crime de trânsito, conforme o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.\nEngavetamento deixa seis feridos em Goiânia; vídeo\nMorre um dos feridos em engavetamento com seis carros no Jardim América\nMorto em engavetamento causado por caminhonete era auditor da Prefeitura de Goiânia