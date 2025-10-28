Lucas Moreira, de 24 anos, foi preso em flagrante. Acidente mobilizou várias equipes de segurança e salvamento (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nA jovem de 19 anos agredida pelo namorado Lucas Moreira, de 24, conseguiu na Justiça uma medida protetiva de urgência. Com isso, o suspeito deve manter uma distância mínima de 300 metros da vítima e está proibido de contatá-la por qualquer meio, incluindo redes sociais. O caso terminou com um acidente de trânsito no Jardim América, em Goiânia, que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.\nA decisão foi publicada nessa segunda-feira (27), após denúncia da vítima à Polícia Civil (PC). A jovem também receberá um "botão do pânico" para acionar as autoridades em caso de descumprimento da medida.\nLucas, que dirigia uma caminhonete, foi preso em flagrante após a batida. A namorada dele teve lesões no nariz e no cotovelo. Segundo a polícia, o suspeito deve responder por sete crimes, incluindo homicídio, sequestro, cárcere privado e agressão. Ele se manteve em silêncio durante o depoimento na delegacia.