O motorista Lucas San Thiago Batista Moreira, de 24 anos, investigado como o responsável pelo engavetamento que envolveu sete veículos — cinco carros e duas motos — neste domingo (26), no Jardim América, em Goiânia, deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, injúria, agressão física, ameaça, condução de veículo sob efeito de álcool, lesão corporal e homicídio simples. Ele foi preso em flagrante no dia do ocorrido e segue detido. A audiência de custódia deve ser realizada nesta terça-feira (28). Um auditor fiscal da Prefeitura de Goiânia morreu no acidente.\nDurante a tarde de domingo, Lucas dirigia uma caminhonete S10 branca pela Avenida C-104 em alta velocidade quando, na altura da praça C-170, bateu contra veículos que estavam parados no semáforo vermelho. Entre os sete veículos envolvidos, dois Hyundai HB20, um Renault Logan, um Kia Picanto, um VW Gol, e duas motocicletas, além daquele dirigido pelo investigado. Dentre os feridos, um morreu: o auditor fiscal Prefeitura de Goiânia, Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, que ocupava o Kia Picanto e chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu.