-ACIDENTE (1.3432377)\nO motorista da caminhonete que matou um idoso atropelado em Mineiros e causou a morte de pai e filho após bater contra o carro em que eles estavam, enquanto tentava fugir, estava bêbado, segundo a Polícia Civil. Henrique José Primo, de 72 anos, foi encontrado no meio da Avenida Contorno, no Setor Divino Espírito Santo. Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39, e Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13, estavam dentro de um carro de passeio. O suspeito foi preso em flagrante.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nMotociclistas morrem após acidente em Goiânia\nAcidente deixa três mortos em Mineiros\nEntenda o caso\nO caso aconteceu no domingo (12). A Polícia Militar informou que foi chamada para atender ao acidente entre a caminhonete e o carro, mas, durante o atendimento, foi constatado que, momentos antes da colisão, o motorista da caminhonete havia atropelado um pedestre em outro trecho da mesma via.