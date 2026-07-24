-ACIDENTE (1.3432377)\nA investigação da Polícia Civil (PC) sobre a tragédia que matou três pessoas em Mineiros, no sudoeste goiano, revelou que o motorista da caminhonete, de 52 anos, consumiu várias doses de pinga minutos antes de causar dois acidentes seguidos. Segundo apurado pela repórter Ana Carolina Morais, da TV Anhanguera, o homem foi indiciado por homicídio doloso (quando se assume o risco de matar) e embriaguez ao volante.\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado, o jornal O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento. O caso agora segue para a Justiça.\nSegundo o inquérito, após ingerir a bebida alcoólica, o suspeito saiu em sua caminhonete e atropelou Henrique José Primo, de 72 anos. O idoso foi encontrado morto no meio da Avenida Contorno, no Setor Divino Espírito Santo.