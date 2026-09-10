-Vídeo (1.3454420)\nO engenheiro civil Gustavo de Paula da Cunha Matos, de 50 anos, morreu após o carro elétrico que ele dirigia bater contra um caminhão e pegar fogo na GO-020, perto do condomínio Alphaville, em Goiânia. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (9), em um trecho da rodovia que passava por obras de recuperação asfáltica.\nNas redes sociais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) lamentou a morte do profissional e prestou solidariedade a familiares e amigos (veja a nota na íntegra no final).\nA colisão ocorreu por volta das 22h. Segundo o advogado Victor Rodrigo, que registrou imagens do local com um drone, o trecho contava com maquinário e obras na pista no momento da batida.\nAs imagens gravadas logo após o acidente mostram motoristas e pedestres tentando conter as chamas e retirar a vítima do veículo antes da chegada do socorro (veja o vídeo acima). Entre as pessoas que tentaram ajudar no resgate estava o gestor de tecnologia da informação Diego Oliva . Ele relatou que, apesar das tentativas de salvamento, Gustavo não resistiu aos ferimentos.