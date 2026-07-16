Réu pela morte de oito pessoas em um acidente na BR-153, em Campinorte, o produtor rural José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, afirmou na Justiça que estava sóbrio na direção e que o teste do bafômetro deu positivo porque, enquanto aguardava um familiar para ir a um hospital, aceitou uma cerveja oferecida com insistência por uma pessoa que o achou muito nervoso. Nesta terça-feira (15), a juíza Thayane de Oliveira Albuquerque, da Vara Criminal da comarca de Campinorte, determinou que José Júnior seja julgado por um júri popular.\nO acidente ocorreu no começo da noite de 20 de setembro de 2025, um sábado, e resultou na morte de seis pessoas de uma mesma família e de um casal. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) acusa José Júnior de ter saído embriagado de uma festa onde ficou por quase sete horas e dirigido na rodovia em alta velocidade. Nessas circunstâncias, não conseguiu evitar a colisão na parte de trás de um carro, que por sua vez invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão que atingiu frontalmente uma moto e tombou. O produtor rural teria fugido do local em seguida.