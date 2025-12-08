-Vídeo (1.3346586)\nManoel Batista Neto, o motorista que foi salvo do carro que ficou submerso pela enchente na Marginal Botafogo após forte chuva, em Goiânia, disse que o resgate lhe deu “mais uma oportunidade de vida”. Em cima do carro, Manoel foi socorrido por uma equipe dos bombeiros que, coincidentemente, passava pelo local para outra ocorrência (veja o vídeo acima).\nEles [bombeiros] improvisaram e me tiraram. Então, eles são os heróis. Eu estou vivo, primeiro, graças a Deus que eu sirvo, eu creio, tenho fé, e aos bombeiros. São os anjos. Mais uma oportunidade de vida, de vida!”, declarou em entrevista à TV Anhanguera.\nO caso aconteceu na tarde de sábado (6). Os bombeiros afirmaram à reportagem que quando passavam próximo ao local, as pessoas pediram por socorro.\n-Webstories - Motorista salvo de alagamento diz que resgate é ‘mais uma oportunidade de vida’ (1.3347351)