-Vídeo (1.3451745)\nUm motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) invadiu uma farmácia e o carro atingiu funcionários do local, em Anápolis, na região central de Goiás. O momento do impacto foi registrado por câmeras de segurança. Apesar da destruição provocada pela batida, funcionários e pedestres sofreram apenas ferimentos leves (veja o vídeo acima).\nO acidente aconteceu na noite desta terça-feira (1º). Em nota enviada ao O POPULAR, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que testemunhas relataram que o homem conduzia o veículo em alta velocidade e no sentido contrário da via antes de colidir contra o comércio. O registro da ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.\nDurante o atendimento no local, os policiais constataram a falta de habilitação do condutor e lavraram o auto de infração de trânsito. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool (0,00 mg/L). Como o licenciamento do automóvel estava regular, o carro foi liberado e retirado por um guincho particular (veja a nota na íntegra no final).