O motorista Marcos Cezar Silva Santos foi o único sobrevivente do acidente que matou duas pessoas após o carro em que estavam ter caído em uma ribanceira na rodovia GO-118, na zona rural de Teresina de Goiás, no nordeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 48 anos sobreviveu consumindo água nos três dias que ficou esperando o socorro.\nOs bombeiros informaram que Marcos foi resgatado com fraturas no tornozelo e antebraço direito. O POPULAR tentou contato com o Hospital de Alto Paraíso para pedir o estado de saúde atualizado de Marcos, mas as ligações não foram atendidas.\nIdoso e nora que tinham sumido durante viagem morreram após carro cair em ribanceira, dizem bombeiros\nTrês pessoas da mesma família desaparecem durante viagem em Goiás\nDe acordo com a família, Marcos Cezar viajava acompanhado do seu pai, Odilon Gonzaga dos Santos, de 77 anos, e de sua esposa, Aline da Silva Souza, de 42. A família voltava de uma viagem à casa de familiares em Palmas, no Tocantins, para Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Os três viajavam em um Fiat Uno azul e não davam notícias aos familiares desde a última quinta-feira (4).