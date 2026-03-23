A Justiça mandou a júri popular o autônomo Thyago Rodrigo Silva Moreira, de 25 anos, pela morte do entregador Carlos Willian Rodrigues Martins, também de 25, em um acidente na noite de 14 de setembro de 2025, na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. O caso ganhou repercussão na época por causa das imagens da motocicleta em chamas após a vítima colidir contra um poste. No processo, não há detalhes sobre o que motivou o crime, mas sugere-se que foi precedido por uma briga de trânsito entre o acusado e a vítima nas imediações de um shopping.\nNo inquérito policial, já havia o apontamento de que o atropelamento se deu por causa de uma “suposta discussão ou animosidade” em um ponto da Avenida Domiciano Peixoto, a cerca de 550 metros do ponto de colisão na César Lattes. Porém, durante a primeira fase do processo na Justiça, quando testemunhas são ouvidas por um juiz e a defesa e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apresentam suas alegações finais, este conflito não foi aprofundado ou melhor detalhado. O MP-GO fala em “uma breve discussão de trânsito com a vítima”.