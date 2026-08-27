-VÍDEO: Briga e suspeito aborda (1.3449616)\nDois motoristas de aplicativo foram presos nesta quinta-feira (27) suspeitos de participar de um roubo contra um passageiro em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de usar corridas feitas por fora dos aplicativos para abordar vítimas e cometer crimes. O caso que deu início à investigação aconteceu no Jardim América. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava na porta de um estabelecimento noturno quando se envolveu em uma briga e foi abordado por um dos suspeitos (assista acima).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa dos suspeitos, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nForam cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão contra Sérgio de Araújo Santos e Wellington Pinheiro da Silva. Os dois são investigados por roubo com uso de arma de fogo, de acordo com a PC ao repórter Igor Rodrigues, da CBN Goiânia.