-VÍDEO (1.3387637)\nDois motoristas morreram após os caminhões que conduziam baterem de frente na GO-020, em Ipameri, região sudoeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os motoristas morreram diante do grande impacto causado pela colisão.\nOs nomes das empresas em que os motoristas trabalhavam não foram divulgados, por isso o POPULAR não conseguiu contato até a última atualização desta reportagem.\nO acidente aconteceu na tarde de terça-feira (17) na GO-020, na rodovia que dá acesso à BR-050. Conforme relatado pela equipe militar, os bombeiros foram acionados, mas encontraram os dois condutores já mortos no local.\nDois condutores morreram, segundo o Corpo de Bombeiros (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nQuatro pessoas da mesma família morrem em acidente na GO-164\nProfessora de Rio Verde morre em acidente na BR-452