-Motoristas morrem após ônibus e caminhão baterem na BR-153, em Goiás (1.3342163)\nUm acidente entre um ônibus e um caminhão matou dois motoristas, de 31 e 34 anos, na BR-153, em Hidrolina, no centro de Goiás, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, a colisão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26), no km 233. As vítimas eram o condutor do ônibus e o motorista reserva. Ambos ficaram presos às ferragens e tiveram as mortes constatadas no local (veja vídeo acima).\nConforme a PRF, o ônibus fazia a linha Balsas, no Maranhão, para Goiânia e levava nove passageiros. Dessas, uma mulher foi atendida com ferimentos mais graves e recebeu atendimento da equipe da concessionária responsável pela rodovia. Os demais ocupantes tiveram apenas escoriações ou não se feriram.\nAs vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML), de Uruaçu, como José Edson Ferreira dos Santos (conduzia o ônibus) e Carlos Alberto Coelho dos Santos Lopes (motorista reserva).