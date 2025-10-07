A Justiça mandou para júri popular por homicídio doloso dois motoristas que em momentos distintos neste ano causaram acidentes que levaram duas pessoas à morte. Ambos os réus estavam embriagados no momento das colisões. Eles vão responder pelo artigo 121 do Código Penal, cuja pena é mais rigorosa do que a prevista no parágrafo terceiro do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A primeira vai de 6 a 20 anos de prisão. A outra, considerada homicídio culposo (sem intenção), de 5 a 8.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nO operador de máquina Weber Jeferson Barbosa Xavier, de 34 anos, saiu embriagado de uma festa em família, em 11 de maio, e ao fazer uma curva no Setor Chácaras Retiro, em Goiânia atropelou e matou a aposentada Benedita Lopes de Souza, de 73 anos.\nUma semana depois, o mestre de obras Deivid Kenedy Rodrigues Agrimar, de 35 anos, não respeitou a sinalização em um cruzamento no Residencial Parque das Flores, em Senador Canedo, e também atropelou e matou o influenciador Gabriel Ricardo Araújo de Souza, de 24.