-VÍDEO: PONTOS NA BR-153 (1.3418672)\nMais de 70 dias após a concessão do trecho sul da BR-153, entre Hidrolândia e a divisa com Minas Gerais, ter passado para a Way-153 motoristas ouvidos pelo O POPULAR e que utilizam a rodovia com frequência ainda apontam problemas na pista e questionam o aumento da tarifa de pedágio, que praticamente dobrou logo após a troca. Já a concessionária afirma ter avançado em obras de recuperação do pavimento, sinalização e serviços de conservação.\nA equipe de O POPULAR percorreu cerca de 69 quilômetros no trecho de ida e volta entre Hidrolândia e Professor Jamil para verificar as condições da rodovia e o que mudou desde que a empresa assumiu a administração da via, em março deste ano. O contrato tem prazo de 30 anos e soma 530,6 quilômetros desde Hidrolândia ao Triângulo Mineiro (MG).