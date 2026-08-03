O movimento contra a retirada das árvores do Parque Lago das Rosas, com o grupo SOS Lago das Rosas à frente, realizou na manhã deste domingo (2) uma nova mobilização pela proteção da integridade da área verde. Essa foi a terceira manifestação envolvendo o grupo, que surgiu em maio como resposta ao anúncio da Prefeitura de Goiânia de cortar 48 árvores para a revitalização do Lago das Rosas.\nApós pouco mais de dois meses de existência, já são 97 integrantes ativos, também com moradores de outras regiões da capital. De acordo com Quintiliano Vasconcelos, um dos organizadores do grupo, “o movimento cresceu e hoje não luta apenas pelas árvores do Lago das Rosas, mas por todas as árvores ameaçadas da cidade”.\nQuintiliano aponta que o principal objetivo da nova manifestação é reivindicar o fim das podas drásticas na capital e exigir justificativas plausíveis para quando a ação for inevitável. “É muito difícil confiar nos laudos que a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) apresenta, uma vez que o mesmo órgão validou a instalação de grama sintética na Avenida Castelo Branco. Esses cortes de árvores não são só aqui em nossa região, eles estão acontecendo na cidade inteira”, afirmou o organizador. O movimento também conta com o apoio do Movimento Ambiental Goiânia Verde e da Associação de Moradores e Frequentadores do Lago das Rosas (Alagro).