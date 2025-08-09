O movimento Legendários não é uma igreja. Isso dá ao grupo uma mobilidade dentro de várias denominações evangélicas. O discurso das lideranças é de que seus participantes devem servir a uma “igreja local” e não precisa ser a dos pastores que se destacam dentro do grupo. Em Goiás, o líder regional é pastor em uma igreja de Anápolis; já o líder da sede em Catalão comanda uma igreja na mesma cidade. Entretanto, nos eventos e cursos que O POPULAR acompanhou, em nenhum momento pediram aos legendários que mudassem de igreja. “Temos homens em vários ministérios. (O movimento) forja homens a servirem nas suas igrejas”, disse um pastor durante um treinamento.\nO movimento teve início em julho de 2015 na Guatemala e chegou ao Brasil em 2018. Porém, ganhou força mesmo a partir de 2022. Até aquele ano, havia cerca de 30 mil pessoas que tinham concluído a primeira trilha como senderistas. Agora, já são mais de 140 mil. Ou seja, nos últimos três anos houve quase três vezes mais participantes do que nos primeiros sete anos. Não há números oficiais que confirmem isso. O cálculo foi feito com base em relatos de pastores durante o TOP 1048 promovido pela sede do movimento em Catalão, entre eles o pastor Fabrício Martins (número 27.926).