O Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga o despejo irregular de amônia no Rio Meia Ponte, na região da BR-153, em Goiânia. A apuração começou após uma denúncia anônima feita em 2024, com a presença de efluentes de cor esbranquiçada, e virou inquérito em 2026. A poluição ainda não foi confirmada, mas os órgãos ambientais estão fazendo vistorias e coleta de amostras. Três empresas são alvo da ação.\nO inquérito civil público foi instaurado pela 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia. A suspeita é de que empreendimentos estejam fazendo o despejo de amônia sem tratamento na bacia, nas proximidades da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). O órgão investiga as empresas Arena Borges Nutrição Animal, LEX Service Ltda e BRG Geradores, identificada no local como Rossi Geradores, em Goiânia.