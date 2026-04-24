O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) arquivou o inquérito aberto em Cocalzinho de Goiás pelo delegado Christian Zilmon Mata dos Santos contra a advogada Áricka Rosália Alves Cunha, de 29 anos, pois, segundo a promotora Bruna Lucas Amadeu, não havia motivos para a abertura da investigação. No mesmo documento, a promotora afirma que foi aberto procedimento extrajudicial para apurar possíveis irregularidades no auto de prisão em flagrante e viabilizar eventual responsabilização do delegado pelos fatos constatados.\nO delegado fez a prisão em flagrante de Áricka no escritório dela no dia 15 de abril, acusando-a de difamá-lo nas redes sociais e, durante a abordagem, por desacato e desobediência. Na verdade, a advogada havia usado seu perfil para protestar contra o arquivamento de uma denúncia de difamação que ela fez na delegacia contra uma pessoa. O caso viralizou porque o momento da prisão foi filmado e publicado nas redes sociais. Christian usou também seu perfil no Instagram para se manifestar tanto sobre o processo como sobre a repercussão.