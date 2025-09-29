O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) arquivou o inquérito que apurou a morte da estudante de enfermagem Leidiane Teixeira da Cruz, aos 28 anos, em um acidente envolvendo um ônibus da Metrobus no Eixo Anhanguera, em Goiânia, em 17 de agosto de 2022. A promotora Beatriz Abujamra, em substituição na 68º Promotoria de Justiça de Goiânia, concordou com parecer da Polícia Civil de que a responsabilidade por ter causado o acidente que levou à morte foi tanto da empresa de ônibus como da própria vítima, e no caso da Metrobus não era possível individualizar a culpa para que se pudesse formalizar a denúncia criminal.\nLeidiane se desequilibrou quando o motorista fez uma curva acentuada e, ao se encostar em uma das portas, a mesma se abriu e ela caiu para o lado de fora, na rua, não resistindo aos ferimentos causados pelo impacto no asfalto. Para a promotora, foi demonstrado no inquérito que a morte se deu “pela falta de reparos no veículo em conjunto com a falta de atenção da vítima que viajava em pé, sem se segurar nos dispositivos de segurança, em ‘local de risco potencial’ (no limite da escada de cadeirante), desequilibrando-se e sendo lançada contra a porta”. Ainda segundo ela, não resta outra opção senão o arquivamento dos autos.