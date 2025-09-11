O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) arquivou o inquérito policial sobre o assassinato do mecânico Marcus Phelipe de Souza Almeida, de 27 anos, em uma abordagem policial após fugir com um amigo de uma blitz da Balada Responsável no Jardim Itaipu, em Goiânia. Em julho, a Polícia Civil havia concluído pelo indiciamento do terceiro sargento Fellipe Mecenas de Oliveira Lima, de 35 anos, pela morte ocorrida em outubro de 2023. Porém, para a promotora Elissa Tatiana Pryjmak, da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, não há elementos suficientes para afirmar que o policial militar de fato cometeu um crime.\nMarcus Phelipe foi morto com um tiro na cabeça e outro no ombro disparados por um policial militar durante a fuga. O mecânico estava de passageiro no carro dirigido pelo amigo, o tapeceiro Gustavo Alves Maciel, de 21 anos. Eles iam para a casa de outro amigo, pela GO-040, quando, ao entrarem na Avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipu, se depararam com a blitz e resolveram dar ré e sair dali para evitar a fiscalização. Isso chamou a atenção dos policiais presentes e então se deu início a uma perseguição. Gustavo conseguiu dirigir por 8,5 quilômetros até chegar à frente da casa da mãe, gritar por socorro e se entregar. A vítima já estava morta no carro.