O técnico de celular Rafael Gomes Peterson, de 23 anos, foi denunciado por atropelar e matar a atendente Maria Clara Alves Moreira, de 25, e deixar o namorado dela, o auxiliar administrativo Gabriel Mendes Agers, de 27, gravemente ferido, em um acidente ocorrido em 25 de maio, em um cruzamento no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Além do homicídio culposo (quando não há intenção), Rafael responde por mais dois agravantes: dirigir sem habilitação e fugir sem prestar socorro. O técnico dirigia um Land Rover Velar, veículo avaliado em torno de R$ 350 mil.\nMaria Clara estava com Gabriel em uma motocicleta atravessando uma rotatória quando foram atingidos pelo veículo dirigido por Rafael. Ela morreu no local. Já o namorado teve lesões graves e se recuperou após um tempo internado. Já o técnico - que estava com duas pessoas - foi embora do local, segundo a denúncia, “sem prestar qualquer auxílio às vítimas, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo sem risco pessoal”. O MP-GO diz que havia no veículo um copo plástico com líquido de “aspecto semelhante ao de bebida alcoólica”, mas não denunciou Rafael por embriaguez.