O homem de 31 anos preso após ser flagrado chutando o rosto da filha de três anos no interior do Paraná foi denunciado pelo Ministério Público nesta quarta-feira (22), sob suspeita de praticar o crime de tortura na modalidade castigo e por dois crimes de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar, praticados contra os próprios filhos, de 3 e 5 anos. Cabe à Justiça estadual acolher ou não a denúncia apresentada. O nome dele não foi divulgado.\nO Ministério Público e a Justiça não informaram à reportagem se ele já apresentou advogado no processo, que tramita sob sigilo. Ele está preso preventivamente (sem prazo) desde 9 de julho. O caso ganhou repercussão a partir de um vídeo de câmera de segurança que circulou nas redes sociais. Nas imagens, de 5 de julho, o homem aparece primeiro caminhando na calçada em um bairro de Francisco Beltrão, com as duas crianças. Ele e o menino de 5 anos carregam sacolas com compras de mercado.