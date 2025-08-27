O Ministério Público de Goiás (MP-GO) entrou com uma ação na Justiça para obrigar a Prefeitura de Goiânia a chamar os candidatos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação (SME). Segundo o órgão, a gestão municipal está contratando temporariamente professores e outros profissionais, mesmo havendo pessoas aprovadas em concurso e esperando convocação.\nO POPULAR procurou a assessoria da SME na manhã desta quarta-feira (27) para solicitar um posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nPara o MP, isso desrespeita as regras do serviço público, que exigem a nomeação de concursados para vagas permanentes. A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, responsável pela ação, afirma que manter contratos temporários nessas condições “burla o concurso público” e contraria a lei.