O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO),por meio do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (Gaepp), realiza nesta terça-feira (11) uma operação que apura a atuação de suposta organização criminosa especializada na prática de fraudes a licitações e contratações diretas ilegais por atas de adesão fraudulentas. Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam cumpridos três mandados de prisão preventiva, quatro medidas de afastamento de cargo público e 44 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.\nAs medidas foram cumpridas em endereços residenciais, sedes empresariais e órgãos públicos localizados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Rio Verde, Itumbiara, Itaberaí, Goianira, Inhumas, Goianésia, Abadia de Goiás, Rio Quente, Uruaçu, Luziânia e Alexânia, além de São Paulo (SP) e Ribeirão Preto (SP).