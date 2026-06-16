As investigações teve origem na análise de dados da 'Operação Sintonia Goiás', em 2023 (Divulgação/ MP-GO)\nEm uma ação nesta terça-feira (16), em Goiânia, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram oito mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. A operação, denominada 'Convergência Nacional – Goiás 02', visa desarticular a atuação de lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) em território goiano.\nSegundo a investigação, os alvos integravam dois núcleos da facção. O primeiro, a 'Sintonia dos 14', atua como a última instância no estado, sendo responsável por coordenar membros em liberdade, aplicar punições, controlar armas de fogo — chamadas internamente de 'ferramentas' —, planejar ataques contra rivais e julgar a conduta de integrantes. Já a 'Sintonia Geral do Progresso' é voltada à sustentabilidade financeira da organização, centralizando o tráfico de entorpecentes em larga escala, com foco no comércio de cocaína.