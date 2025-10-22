Uma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), em parceria com a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás (DGPP), investiga a atuação de membros de facção criminosa dentro de presídios. Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas unidades prisionais de Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Alexânia e Rio Verde. Além disso, foram realizadas buscas no complexo da Papuda, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).\nOperação do MP prende suspeitos de integrar facção criminosa no Entorno do DF\nOperação cumpre 10 mandados de prisão contra suspeitos de matar dono de bar e outros crimes em Goiânia; vídeo