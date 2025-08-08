Dinheiro apreendido durante a operação (Divulgação/MPGO)\nUma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga uma suspeita de rachadinha na Vigilância Sanitária de Caldas Novas, no sul de Goiás. De acordo com o MP-GO, a investigação apura a prática de peculato decorrente de irregularidades na atribuição de horas-extras fictícias e não cumprimento da jornada de trabalho de parte dos fiscais da Vigilância Sanitária, mediante a contraprestação de pagamento de valores a outros servidores públicos municipais responsáveis pelo controle de ponto e atribuição das horas-extras. Dois servidores foram afastados de suas funções.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos investigados para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.\nVeja o que se sabe sobre caso da servidora suspeita de desviar R$ 465 mil da Prefeitura de Goiânia