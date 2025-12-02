A proposta de criação de vagas de estacionamento ao longo da Avenida dos Flamboyants, no Setor Parque das Laranjeiras na região Oeste de Goiânia, vai ser objeto de uma apuração por parte da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A ideia, que se tornou um projeto da vereadora Rose Cruvinel (UB) e de comerciantes da região, é alvo de protestos de moradores por conter o alargamento das vias com a redução das calçadas e a criação de cerca de 190 vagas de estacionamento. Um projeto inicial, que chegou a ser divulgado, previa mais de 500 vagas no bairro, sendo ao menos 330 em áreas verdes.\nDe acordo com o promotor titular da 15ª Promotoria, Juliano de Barros Araújo, a população do bairro esteve no MP-GO, apresentou notícias de fato e se reuniu para falar sobre o projeto que estaria em discussão no Paço Municipal. “O que vamos fazer agora é verificar se há mudança da destinação originária das áreas, tem a questão da drenagem, se vai ter alguma solução apresentada, e a questão social também, já que houve a informação de que a maioria dos moradores é idosa e estão querendo tornar um local atrativo para bares”, comenta. Ele afirma que foi feito um pedido de informação aos órgãos da Prefeitura.